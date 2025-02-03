الحجر الزراعي يشارك في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية المشتركة

شارك الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي الي الكويت للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة ٢- ٣ فبراير بدولة الكويت برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

و أشار "المنسي" الي أنه تم التوافق بين الجانبين علي تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي الكويت الشقيق من خلال تحديد نقاط اتصال مباشرة يتم من خلالها إزالة اية عوائق بالإضافة إلي استمرار الإجراءات المتعلقة بتصدير الخضر والفاكهة الطازجة دون أية إجراءات إضافية أخري.

وتجدر الإشارة الي أنه شارك في أعمال اللجنة العديد من كبار المسؤولين بالدولتين مما يعكس الرؤية السياسية في ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين.

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