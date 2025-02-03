وفد المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا يزور أكاديمية البحث العلمي

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفدا من المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا (JINAR).

وفد المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا في زيارة أكاديمية البحث العلمي

وتكون الوفد من الدكتور إيجور ليتشاجين، مدير مختبر فرانك لفيزياء النيوترونات، ومسئول الاتصال لدى المعهد المتحد للأبحاث النووية مع جمهورية مصر العربية، والدكتور أوتيليا كوليكوف، رئيس قسم التعاون الدولي بالمعهد المتحد للأبحاث النووية، وإلينا كولجانوفا، التعاون الدولي بالمعهد المتحد للأبحاث النووية، والدكتورة إلينا البدوي، نائب رئيس قسم التعاون الدولي بالمعهد المتحد للأبحاث النووية.

وتأتي الزيارة في إطار العضوية الكاملة لجمهورية مصر العربية بالمعهد كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مميزات العضوية الكاملة بالمعهد- وتمثلها أكاديمية البحث العلمي.

وتناول اللقاء الأنشطة الحالية لمصر بالمعهد ومناقشة سبل زيادة عدد الباحثين المصريين في المعهد، وكذلك فتح المجال لتعيين مصريين بالمعهد في مجالات إدارية مختلفة وسوف يتم الإعلان عنها على صفحة الأكاديمية.

كما ناقش الطرفان الاستعداد لانضمام مصر في مؤتمر دولي عن الحوسبة الكمية بمشاركة نخبة من العلماء من مختلف دول العالم في مجال الرياضيات والحوسبة الكمية، وذلك في إطار استعدادات مصر لتنفيذ توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات.

كما تناول اللقاء الترتيبات لاستضافة المدرسة السنوية لشباب الباحثين في مجال العلوم النووية، وكذلك زيارة الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة الطفل للمعهد -خلال عام- 2025 وحضر الاجتماع من جانب الأكاديمية الدكتورة منى النعاس، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية وأحمد أسامة، عضو قطاع العلاقات العلمية والثقافية.

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