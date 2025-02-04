أمير طعيمة: أتمنى ديو غنائي يجمع شيرين وأنغام.. وأكرم حسنى شاعر غنائى وممثل موهوب.. والمزيكا الجيدة تطرد الرديئة ( حوار )

>> من الصعب الحكم علي استخدام الذكاء الاصطناعى بالمزيكا حاليا ولكن يجب الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة

>> أحب فكرة الديوهات لأن جمهور كبير يشاهدها

>> هناك نوعيات ظهرت من المزيكا تعجبنى والآخر لايقنعني.. والحكم فى النهاية للجمهور

يعد الشاعر أمير طعيمة واحدا من أهم الشعراء الغنائيين فى مصر والوطن العربي.

مؤخرا.. حقق “طعيمة” نجاحا كبيرا مع المطربة الكبيرة أنغام فى أحدث ألبوماتها الغنائية “تيجى نسيب”، حيث شارك بـ 4 أغان، أبرزها: “بقالك قلب”، وهى من ألحان الراحل رياض الهمشري.

فيتو التقت الشاعر الغنائى أمير طعيمة خلال حفل ألبوم «تيجى نسيب» الذى أقيم مؤخرا، وكشف خلاله عن كواليس وأسرار الألبوم، وقصة تعاونه مع “أنغام”.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية هل كنت تتوقع أن يحقق ألبوم تيجى نسيب هذا النجاح خاصة أن أنغام تغيب عن الجمهور بين الحين والآخر؟

أحب أن أبارك لأنغام على ألبوم تيجى نسيب، خاصة أنها بذلت فيه مجهودا كبيرا أثناء تحضيراته، كما أن هذا الألبوم أعطى فرصا لمواهب جديدة، وتعتبر هذه خطوة كبيرة لهم بمشاركتهم مع أبرز مطربات الوطن العربي.

*وما رأيك فى أن تقدم شيرين ديو مع أنغام؟

أتمنى أن تقدم شيرين ديو مع أنغام، وأنا أحب فكرة الديوهات، الديو يشاهده جمهور كبير، والمطربتان تحظيان بجماهيرية عظيمة.

*وماذا عن كواليس غناء أنغام لأغنية بقالك قلب؟

لدى عدد كبير من الأغانى للراحل الملحن رياض الهمشرى بصوته على العود، وعندما عرضت على أنغام أن تغنى أغنية من ألحانه رحبت بالأمر، وبالفعل غنت أغنيتين، ولكنها تمسكت بأغنية بقالك قلب ونفذتها على الفور.

*وما رأيك فى أن أنغام ما زالت تفضل حتى الآن فكرة الألبوم برغم أن الساحة الغنائية معظمها سينجل؟

أنغام قدمت الكثير من الأغانى السينجل على فترات، ولكنها لم تستمر على هذا النهج لأن السينجل أصبح أشبه بالوجبات الخفيفة، وأنغام من المطربات اللاتى يجب أن يسمعن فى ألبوم كامل.

*وماذا عن أكرم حسنى الذى أثبت موهبته كشاعر غنائى خاصة بعد مشاركته القوية فى الألبوم؟

أنا مؤمن بأن أكرم حسنى شاعر غنائى كبير ومؤمن بموهبته بجانب أنه ممثل كبير، وأنا بشكل شخصى أعلم جيدا أن لديه الحرفة فى كتابة الأغانى منذ كتابته لأغانى أفلامه ومسلسلاته التى يقدمها، ويتميز بالقوافى المضبوطة.

*وما رأيك فى واقع الساحة الغنائية حاليا؟

هناك نوعيات ظهرت من المزيكا تعجبنى والبعض الآخر لم أقتنع به ولكن الحكم فى الأول والآخر للجمهور، ولكن التنوع شيء جيد بشكل كبير، وبمرور الوقت تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة.

*وبالنسبة للذكاء الاصطناعى واستخدامه فى المزيكا؟

من الصعب أن أحكم عليه فى الوقت الحالى ولكن يجب أن نكون منفتحين على التكنولوجيا الحديثة ونبتعد عن فكرة الرفض المبكر لمجرد الرفض.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"





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