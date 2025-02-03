ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمطروح

نسبة النجاح 81.4%

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٨١،٤% ، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

وكان قد أدي 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وقطاع البنجر.

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