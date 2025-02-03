الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

الحكم في دعوى اعتماد الكنيسة الرسولية 24 فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الطعن المقام من أندريه زكي اسطفانوس (رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس  المجلس الإنجيلي العام ضد مخلص بشري سدره ووزير الداخلية بشأن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٣/٥٠٠٧٣ بجلسة ٢٠٢٣/٥/٢٧ والقاضي بإلغاء القرارين الََمطعون عليهم بعدم ادراج اسم مجمع كنيسة الإيمان الرسولية كأحد المجاميع الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام وإعادة إدراج اسم المدعي كقس انجيلى. للحكم بجلسة 24 فبرايرالجاري.

تعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.

وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كينستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.

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