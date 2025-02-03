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رياضة

المقاولون يوافق على إعارة محمد رفعت للفتح السعودي

المقاولون العرب يوافق
المقاولون العرب يوافق على إعارة محمد رفعت للفتح السعودي

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على إعارة اللاعب محمد رفعت لاعب فريق  2005 بالنادي لنادي الفتح السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.


وأتم مسؤولو نادي المقاولون العرب إجراءات إعارة اللاعب الذي انتظم في صفوف الفريق السعودي وسط إشادة بمستواه.


 يأتي هذا في ظل انتهاج النادي  سياسة منح الفرصة لمواهبه الشابة للاحتراف الخارجي سواء في أوروبا أو الدول العربية والنماذج السابقة كثيرة مثل محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم ومحمد النني وعمر فايد وبلال مظهر وقبلهم عبد الستار صبري ومظهر عبد الرحمن والكثير من النجوم.


ويضع قطاع الناشئين بالنادي برئاسة يسري عبد الغني عددا من المواهب ضمن استراتيجية يتابعها المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لتصعيد المميزين للفريق الأول وتسهيل احتراف العناصر الشابة.

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المقاولون العرب محمد رفعت نادي المقاولون العرب يسري عبد الغني المقاولون

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