نتفليكس تطرح برومو مسلسل فرانكلين بطولة دانييلا رحمة ومحمد الأحمد

طرحت منصة نتفليكس البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "فرانكلين"، والذي يعد من الأعمال المنتظرة في العام الجاري.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام تعليق “جاهزين لمغامرة جديدة مع دانييلا رحمة ومحمد الأحمد على نتفليكس؟”.

ويُظهر البرومو لمحات من قصة المسلسل المثيرة والمليئة بالتشويق، حيث تدور الأحداث في إطار درامي يعكس الصراع الداخلي للشخصيات وتحدياتهم في مواجهة الأزمات، ويظهر في البرومو المشاهد التي تجمع بين دانييلا ومحمد الأحمد، مما يشوّق الجمهور إلى متابعتهم.

تفاصيل مسلسل فرانكلين

المسلسل يشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، وطوني عيسى، وهو مسلسل مكون من ٦ حلقات فقط، وكان يحمل اسمه الضبع ولكن تم تغيير الاسم إلى فرانكلين.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لما يحمله من مزيج بين الإثارة والدراما مع تقديم قصة جديدة على الشاشة، وينتظر المتابعون عرض العمل على نتفليكس قريبًا، ويتطلع الجميع إلى التجربة الدرامية الجديدة التي ستقدّمها دانييلا ومحمد الأحمد في هذا المسلسل.

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