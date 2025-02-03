الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نتفليكس تطرح برومو مسلسل فرانكلين بطولة دانييلا رحمة ومحمد الأحمد

بطلة مسلسل فرانكلين،
بطلة مسلسل فرانكلين، فيتو

طرحت منصة نتفليكس البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "فرانكلين"، والذي يعد من الأعمال المنتظرة في العام الجاري. 

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام تعليق “جاهزين لمغامرة جديدة مع دانييلا رحمة ومحمد الأحمد على نتفليكس؟”.

ويُظهر البرومو لمحات من قصة المسلسل المثيرة والمليئة بالتشويق، حيث تدور الأحداث في إطار درامي يعكس الصراع الداخلي للشخصيات وتحدياتهم في مواجهة الأزمات، ويظهر في البرومو المشاهد التي تجمع بين دانييلا ومحمد الأحمد، مما يشوّق الجمهور إلى متابعتهم.

تفاصيل مسلسل فرانكلين

المسلسل يشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، وطوني عيسى، وهو مسلسل مكون من ٦ حلقات فقط، وكان يحمل اسمه الضبع ولكن تم تغيير الاسم إلى فرانكلين.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لما يحمله من مزيج بين الإثارة والدراما مع تقديم قصة جديدة على الشاشة، وينتظر المتابعون عرض العمل على نتفليكس قريبًا، ويتطلع الجميع إلى التجربة الدرامية الجديدة التي ستقدّمها دانييلا ومحمد الأحمد في هذا المسلسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فرانكلين فرانكلين نتفليكس دانييلا رحمة محمد الاحمد
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

كولر يستفسر مجددًا عن ملف تجديد زيزو مع الزمالك

غزل المحلة يوجه الشكر لشوقي غريب

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية