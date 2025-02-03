تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “1.8 مليون مواطن تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكُلوي”.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وتم فحص 16.8 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى 26 يناير 2025.

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