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رياضة

كولر: أشعر بالراحة في مصر وهذه أبرز المتاعب

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه يشعر بالراحة في مصر.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "هناك ضغط كبير، كرة القدم هنا لها شعبية كبيرة للغاية ".

وتابع: “مشغول بكرة القدم يوميًا وحتى اللاعبون يكونون سعداء عندما يحصلون على يوم راحة، منذ أسبوعين أو ثلاثة، لعبنا مباراة في دوري أبطال إفريقيا في جنوب أفريقيا، واستغرقت رحلتنا نحو 14 ساعة، هذا أمر لا يمكن تصوره في أوروبا”.

واضاف كولر: "هناك إجهاد بدني هائل، لا نسافر هنا في درجة رجال الأعمال بمقاعد واسعة توفر الراحة، بل نستلقي على المقاعد ونحاول النوم بأي طريقة ممكنة، لكن اللاعبين معتادون على ذلك، ويتقبلونه، لذلك، كمدرب، عليك أن تكون متفهمًا إذا شعروا بالتعب أحيانًا أو واجهوا بعض الآلام العضلية.

 

فيما يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم الإثنين لمواجهة بتروجيت الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت  في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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