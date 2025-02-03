الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: إضافة رقم قومي لكل عبوة دواء لمنع تهريبها أو تخزينها (فيديو)

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع التتبع الدوائي سوف يستهدف القضاء على غش الأدوية وتهريبها والممارسات الخاطئة في سوق الدواء من قلة تمنع بيع الدواء بشكل رسمي.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي للكشف عن قضايا سوق الدواء في مصر أن مشروع التتبع الدوائي يهدف إلى وجود رقم قومي لكل عبوة دواء في السوق يتم تتبع العبوة من خلال هذا الرقم.

وأشار إلى أن سوق الدواء العام الماضي في ٢٠٢٤ استقبل ٣.٥ مليار عبوة دواء اي يوجد ٣.٥ مليار رقم قومي لعبوات الأدوية المتوفرة في السوق. 

وأكد الدكتور على الغمراوي وجود مخزون استراتيجي للأدوية الأكثر طلبا في السوق المصري لمدة تكفي ٦ شهور

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل حاليا على توفير مخزون استراتيجي لأدوية علاج السكر والضغط وهي الأدوية الأكثر أهمية للمرضى.

وأكد أن هيئة الدواء نجحت في التغلب على أزمة نقص الدواء التي حدثت خلال ٢٠٢٤.

وأشار إلى حل مشكلة نواقص الأدوية بنسبة 98%، مضيفا أن الأصناف الناقصة الحالية هي النواقص الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدواء في مصر الدواء المصري هيئة الدواء المصرية سوق الدواء في مصر

مواد متعلقة

التعبئة والإحصاء: المسح التتبعي في مصر يوفر قاعدة بيانات لسوق العمل

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

وزير الصحة: مصر أولى الدول في استهلاك الأدوية.. وضرورة وضع خطة زمنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المواد الخام

رئيس هيئة الدواء يكشف بالأرقام حجم الإنتاج محليا وخطة المرحلة المقبلة

هيئة الدواء تبدأ التطبيق الفعلي لمشروع تتبع الأدوية، يحكم الرقابة على السوق، يمنع التلاعب في سلسلة التوزيع والإمداد الدوائي، يقضي على المستحضرات المغشوشة والمنتهية الصلاحية

هيئة الدواء: تتبع الأدوية يساعد في إحكام الرقابة على السوق

رئيس هيئة الدواء يدشن مشروع التتبع الدوائي لـ 4 مليارات عبوة بالسوق

مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية