هيئة الدواء: إضافة رقم قومي لكل عبوة دواء لمنع تهريبها أو تخزينها (فيديو)

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع التتبع الدوائي سوف يستهدف القضاء على غش الأدوية وتهريبها والممارسات الخاطئة في سوق الدواء من قلة تمنع بيع الدواء بشكل رسمي.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي للكشف عن قضايا سوق الدواء في مصر أن مشروع التتبع الدوائي يهدف إلى وجود رقم قومي لكل عبوة دواء في السوق يتم تتبع العبوة من خلال هذا الرقم.

وأشار إلى أن سوق الدواء العام الماضي في ٢٠٢٤ استقبل ٣.٥ مليار عبوة دواء اي يوجد ٣.٥ مليار رقم قومي لعبوات الأدوية المتوفرة في السوق.

وأكد الدكتور على الغمراوي وجود مخزون استراتيجي للأدوية الأكثر طلبا في السوق المصري لمدة تكفي ٦ شهور

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تعمل حاليا على توفير مخزون استراتيجي لأدوية علاج السكر والضغط وهي الأدوية الأكثر أهمية للمرضى.

وأكد أن هيئة الدواء نجحت في التغلب على أزمة نقص الدواء التي حدثت خلال ٢٠٢٤.

وأشار إلى حل مشكلة نواقص الأدوية بنسبة 98%، مضيفا أن الأصناف الناقصة الحالية هي النواقص الطبيعية.

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