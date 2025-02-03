موقف وسام أبو علي من تدعيم الأهلي أمام بتروجت

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن وسام أبو علي مهاجم الفريق لن يكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بتروجيت الخميس القادم.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

كما يكثف النادي الأهلي تحركاته من أجل حسم صفقة الجناح الأجنبي قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 8 فبراير الجاري؛ حيث يتمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد مع عدم قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وبدأ أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد اليوم الاثنين تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة حيث يحتاج اللاعب الي عشر ايام لإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة بتروجيت الخميس القادم إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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