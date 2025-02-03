الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط المار على نطاق محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل  بطريق المحيط وتحديدا أمام قرية ريدة التابعة إداريا لمركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص وهم " ز.أ.ف" 22 عام، "أ.ف.ع" 24 عام، "م.أ.ص" 17 عام، "ن.ع.ع" 25 عام مقيمين في قرية بنر أحمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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