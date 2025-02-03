تنمية المشروعات: تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صغار الصناع والحرفيين

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين الجهاز والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.

تنمية المشروعات: 50 مليون جنيه لدعم صغارالصناع والحرفيين

ويضخ الجهاز بموجبه مبلغ قدره 50 مليون جنيه للجمعية بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة وتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

حيث وقعت العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ماهر حمزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.



وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن العقد يستهدف الشباب من الجنسين بتمويلات يصل حدها الأقصى إلى 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد كما يتم توجيه 40 % من قيمة التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.

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