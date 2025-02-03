ثنائي الزمالك الجديد يقترب من الظهور أمام الإسماعيلي

ينتظر جمهور نادي الزمالك بفارغ الصبر ظهور صفقاته الجديدة في المباراة المرتقبة أمام الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الصفقات التي تم التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية، مثل أحمد حسام في مركز قلب الدفاع، ومحمود جهاد في خط الوسط، تبدو وعودًا قوية لتعزيز الفريق.

بالنسبة لأحمد حسام، الذي تم التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع، فإن احتمالية مشاركته في المباراة تبدو عالية، فاللاعب يمتلك الخبرات اللازمة في هذا المركز وقد تدرج في العديد من الأندية الكبرى وآخرها الجونة، وإذا كانت حالته البدنية والفنية في مستوى عالٍ، فمن المتوقع أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا، خاصة مع حاجة الفريق لتعزيز خط الدفاع بعد بعض الهفوات في المباريات الماضية.

قد يتيح وجوده في التشكيلة الأساسية مزيدًا من الاستقرار الدفاعي مع حسام عبدالمجيد بعد الأخطاء التي ارتكبها الونش وذلك أمام هجوم الإسماعيلي.

أما بالنسبة لمحمود جهاد، المنضم حديثًا لتدعيم خط الوسط، فيتوقع أن يدخل القائمة المشاركة في المباراة، خاصة أن الفريق يعاني في بعض الأحيان من عدم التوازن في هذا المركز.

جهاد يمتلك قدرات فنية جيدة تجعله لاعبًا مناسبًا في وسط الملعب، وقد يعوض غياب بعض اللاعبين الآخرين أو يساهم في زيادة العمق التكتيكي للفريق، بالرغم من أنه قد يحتاج بعض الوقت للتأقلم بشكل كامل مع أسلوب لعب الزمالك، إلا أن مدرب الفريق قد يفضل إشراكه في دقائق المباراة أو حتى من البداية حسب تقديراته الفنية.

بناءً على هذه العوامل، يبدو أن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الجديدين للظهور في لقاء الإسماعيلي، لكن مشاركتهما تعتمد بشكل كبير على تحضيرات الفريق واستعداداتهما الفنية والبدنية في الأيام القليلة المقبلة.

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