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رياضة

الزمالك يستعد لإبرام 3 صفقات جديدة

لاعبو الزمالك، فيتو
لاعبو الزمالك، فيتو

أصبح نادي الزمالك قريبًا من إتمام التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه في مراكز حيوية، وهي الجناح الأيسر، الهجوم، وخط الدفاع.

يأتي ذلك بعد تعاقد الفريق مع أحمد حسام لتعزيز مركز قلب الدفاع، ومحمود جهاد لتدعيم خط الوسط، مما يعكس اهتمام النادي بتقوية كل خطوط الفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.

فيما يخص مركز الجناح الأيسر، يسعى الزمالك إلى ضم لاعب مميز في هذا المركز بعد فترة من عدم الاستقرار في هذا الخط.

الزمالك يحتاج إلى لاعب يستطيع تقديم الإضافة الهجومية والدفاعية، ليكون نقطة قوة في الجبهة اليسرى، وهناك العديد من الخيارات المطروحة أمام الإدارة، ولكن يبقى القرار النهائي مرتبطًا بمدى نجاح المفاوضات في الأيام المقبلة.

أما بالنسبة للخط الأمامي، فإن الزمالك يهدف إلى تعزيز هجومه من خلال التعاقد مع مهاجم يتمتع بالقدرة على التسجيل وتحقيق الفاعلية الهجومية.

الهجوم كان أحد أبرز النقاط التي تحتاج إلى تدعيم في الفريق، خصوصًا بعد تذبذب مستوى بعض سيف الجزيري وحسام أشرف وناصر منسي المهاجمين الحاليين، لذا، فإن النادي يواصل البحث عن مهاجم يمكنه منافسة العناصر الموجودة في الفريق ورفع مستوى التنافسية في الخط الأمامي.

وفيما يتعلق بمركز الدفاع، وبعد التعاقد مع أحمد حسام، فإن الزمالك يبحث عن تعزيزات إضافية لتقوية الخط الخلفي، قد يشمل هذا التعاقد مع مدافع آخر يجلب خبرة وقدرة على قيادة الخط الدفاعي في المباريات الكبرى. الفريق بحاجة إلى تعزيز في هذه المنطقة لتقليل الأخطاء الدفاعية وتحقيق الاستقرار الدفاعي الذي يضمن نتائج جيدة في الدوري وبطولات أخرى.

وإجمالًا، يواصل الزمالك عمله لتدعيم صفوفه بشكل استراتيجي، حيث يسعى لتحقيق توازن قوي في جميع المراكز، بما يساعد الفريق على المنافسة بشكل قوي في جميع البطولات.

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