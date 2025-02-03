مصدر بالزمالك يكشف حقيقة رحيل جروس عن تدريب الفريق

تتداول في الأونة الأخيرة شائعات حول احتمالية رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس عن نادي الزمالك، مما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريق ووسائل الإعلام، ومع تزايد الأخبار حول هذا الموضوع، أكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، مستمر في منصبه ولا صحة لما يُقال عن رحيله في الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكرته المصادر المقربة من إدارة الزمالك، فإن المدرب السويسري سيستكمل عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وأنه يواصل عمله بكل تركيز وجدية.

وأشارت المصادر إلى أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول رحيل جروس لا أساس له من الصحة، وأنه يظل جزءًا من الفريق الفني الذي يقود الفريق إلى المنافسات المحلية والقارية.

جروس الذي تولى قيادة الزمالك في فترة سابقة، قدم للفريق العديد من النجاحات، أبرزها الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في 2019، مما زاد من شعبيته لدى جمهور النادي، ولكن في الآونة الأخيرة، تباينت نتائج الفريق، مما جعل بعض الأصوات تطالب بتغيير الجهاز الفني، ورغم هذه الضغوطات، فإن النادي ملتزم بعقده مع جروس ويعول على قدراته الفنية في تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر، أن عقد جروس مستمر حتى نهاية الموسم، ولذلك فإن الحديث عن رحيله في هذا التوقيت قد يكون مبكرًا، فالنادي يسعى لتحقيق الاستقرار الفني، ويعتمد على جروس في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهدافه في البطولات المحلية والدولية، وبناءً على ذلك، لا توجد جروس لن يغادر النادي قبل نهاية الموسم، وكل ما يتردد هو مجرد شائعات لا تستند إلى حقيقة.

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