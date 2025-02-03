الزمالك يفاوض لاعبين من مزدوجي الجنسية، اعرف التفاصيل

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك مفاوضات جارية مع اثنين من اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة، حيث يهدف النادي إلى إنهاء التعاقد معهما في أقرب وقت ممكن.

يسعى مسئولو الزمالك إلى استغلال وضعهم كمزدوجي الجنسية لضمهم في القوائم المحلية دون احتسابهم كأجانب، مما سيساهم في تعزيز صفوف فريق الزمالك دون التأثير على الحصة المحددة للاعبين الأجانب.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لضمان الاستفادة من الإمكانيات الفنية لهذين اللاعبين في الموسم الجاري، خاصة في ظل احتياج الفريق لتعزيز بعض المراكز الحيوية.

لكن هناك تكتم شديد من إدارة الزمالك حول هويتي اللاعبين، إذ لم يتم الكشف عن اسميهما حتى الآن، وهو ما يزيد من الغموض حول الصفقة.

ويُعد هذا التحرك خطوة استراتيجية من الزمالك، الذي يرغب في الاستفادة من اللاعبين بأقصى درجة ممكنة، وتجنب قيود قائمة اللاعبين الأجانب، بما يسمح له بتعزيز صفوفه بشكل أكبر، وبينما تستمر المفاوضات، يبدو أن النادي حريص على إتمام الصفقة بشكل سري لتجنب أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على عملية التعاقد.

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