معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل باليوم العاشر 364 ألف زائر

سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس الأحد 2 فبراير 2025م، بلغ نحو (364.321) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏حتى الآن، خلال عشرة أيام متتالية، إلى (4.395.230)، أي ما يقترب من الأربعة ملايين ونصف المليون زائر، منذ فتح أبواب المعرض للجمهور.

معرض الكتاب

حيث شهد المعرض، اليوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات المُهمة، والتي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث أقيمت ندوة بعنوان "الثقافة الانتخابية"، شارك فيها: المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري.

وأدار الندوة؛ الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ حول الدور الحيادي المستقل للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية؛ والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في صنع مستقبل مشرق للوطن؛ كما شهد المعرض ندوة بعنوان "خطوات عملية للتغلب على الصعوبات الحياتية"، تناولت المفاهيم المتعددة لوصول الإنسان للسعادة والرضا والتفاعل الإيجابي لخدمة ذاته ومجتمعه؛ وذلك بمشاركة متخصصين في علم النفس؛ مع إقامة ندوة مئوية الدكتور "صوفي أبو طالب"؛ احتفاء بمرور 100 عام على ميلاده؛ بوصفه واحدًا من أهم الرموز الوطنية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ مصر؛ خلال فترات حرجة من تاريخ البلاد، خاصة عندما تولى حكم مصر لفترة قصيرة؛ بعد وفاة الرئيس السادات؛ بالإضافة إلى أنشطة متخصصة متنوعة في "ركن الطفل"؛ومجموعة العروض الفنية والاستعراضية المتنوعة على مسرحي بلازا١، بلازا٢.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.