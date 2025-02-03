الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي في الإسكندرية

المهندس السيد حرز
المهندس السيد حرز الله، فيتو

أعلنت مديرية  التموين بالإسكندرية، بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة انطلاق التصفية الموسمية الأولى(الأوكازيون الشتوى) اليوم، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذى أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وأوضح محمود  القلش المتحدث باسم مديرية التموين، أن  فعاليات الأوكازيون الشتوى تبدأ اليوم الاثنين، وذلك لمدة شهر على أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الأوكازيون أسبوعين، مشيرا إلى أن المتقدمين المشاركين بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقا.

 

وشدد وكيل الوزارة، على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الأوكازيون، كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالأوكازيون سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصومات، وعلى أن يقوم المحل المشارك فى الأوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين، وكذلك ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أنه يشارك فى الأوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة (ملابس - شنط - أجهزة كهربائية - بيع الجلود- وغيرها من الأنشطة التجارية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين بالاسكندرية المهندس السيد حرز الله لأوكازيون الشتوى محمود القلش

مواد متعلقة

محمود بسيوني حكما لمباراة الجونة وتيم إف سي في كأس مصر

انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في سوريا

فريق بحث لكشف ملابسات إصابة ابنة الفنان المنتصر بالله في حادث سير بأكتوبر
ads

الأكثر قراءة

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

مجلس الوزراء يناقش الحزمة الاجتماعية 2025.. متى تُقر الزيادات الجديدة؟

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

«القومي للأنفاق» تكشف مفاجأة بشأن عدد ركاب محطة عدلي منصور

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

الحكومة: نراجع آخر مرحلة في حزمة الحماية الاجتماعية قبل عرضها على السيسي

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية