اليوم التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة انطلاق التصفية الموسمية الأولى(الأوكازيون الشتوى) اليوم، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذى أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محمود القلش المتحدث باسم مديرية التموين، أن فعاليات الأوكازيون الشتوى تبدأ اليوم الاثنين، وذلك لمدة شهر على أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الأوكازيون أسبوعين، مشيرا إلى أن المتقدمين المشاركين بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقا.

وشدد وكيل الوزارة، على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الأوكازيون، كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالأوكازيون سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصومات، وعلى أن يقوم المحل المشارك فى الأوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين، وكذلك ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أنه يشارك فى الأوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة (ملابس - شنط - أجهزة كهربائية - بيع الجلود- وغيرها من الأنشطة التجارية).

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