أكرم السعدي يكشف تفاصيل تعرض ابنة المنتصر بالله لحادث مروع

كشف الإعلامي أكرم السعدي عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له سارة ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله، والذي كاد أن يودي بحياتها.

وكتب أكرم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورًا قال فيه: “ ساره الابنه الأصغر للغالي المنتصر بالله هي اشبه البنات بالمنتصر خفه ظل منقطعه النظير جاذبيه بلا حدود ساره الطيبه الودودة التي تركت في نفوس كل من عرفها اجمل الذكريات تعرضت الأسبوع الماضي لحادث خطير انقلبت سيارتها ٤ مرات بسبب بقعه زيت ع الطريق”

وأضاف:" والي احد مستشفيات اكتوبر تم ولله الحمد التدخل الجراحي والطبي وخرجت ساره الي حضن الام السيدة الفاضلة عزيزة الاسم والصفة لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي ربنا يحفظك يا ساره يا حبيبه قلبي ويخليك لأولادك وأحبابك ويتمم "

المنتصر بالله

ورحل عن عالمنا الفنان الكوميدي المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، وذلك في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، ويعد الفنان الراحل من أبرز فناني الكوميديا في جيله، وقد اتسم بخفة الظل والموهبة الحقيقة في عالم التمثيل، وهذا ما أهله إلى تقديم أدوار مختلفة ولم يتم حصره في الأدوار الكوميدية بالرغم من إبداعه فيها، ولكن موهبته سمحت له بالتعددية في الأدوار والشخصيات الدرامية التي قدمها.

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