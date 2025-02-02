وداعا دكتور سامي عبد العزيز جراح الإعلام العربي "بروفايل"

رحل عن عالمنا اليوم الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، عميد الإعلام الدائم، كما لقبه طلابه.

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية إعلام جامعة القاهرة، وفاة الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية.

وأطلق عليه طلابه عدة ألقاب من بينها جراح الإعلام في الوطن العربي والمرشد، نظرا لدقته الشديدة وطريقته في تناول كل الموضوعات بشكل عملي دون عشوائية، بالإضافة إلى تقديمه الإرشادات والنصائح بشكل دائم.

كا اشتهر بين طلابه، بلقب "الهندسة الإعلامية"، السهل الممتنع، وأحد أكبر الخبراء البارزين في مصر والوطن العربي في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة منذ أكثر من 30 عامًا، وانخرط دائمًا في العمل العام وكان ضيفا دائما في برامج التلفزيون.

حصل الدكتور سامي السيد عبدالعزيز على البكالوريوس من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في العام 1975، كما حصل على درجة الماجستير في عام 1983، ثم الدكتوراه في 1988، وبدأ حياته العلمية كمعيد بكلية الإعلام، ومنها وصل إلى درجة الأستاذية، إلى أن تولى رئاسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية في عام 2000، وشغل هذا المنصب حتى عام 2008، ثم شغل منصب عميد الكلية حتى عام 2011.

ولد الدكتور سامي عبدالعزيز، في الـ 18/9/1953، بمحافظة الشرقية، وكان حريص علي بناء علمه بدقة شديدة، وفق نظريات سلمية، بأفكار مبتكرة، يحرص خلالها على الاطلاع اليومي، على كافة المستجدات في العالم، وما توصل إليه علم الإعلام.

أجرى العديد من دراسات قياس الرأى العام للهيئة العامة للاستعلامات وزارة الإعلام ( اتحاد الإذاعة والتليفزيون ) ووزارة قطاع الأعمال.

- تولي مهام تسويق حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تصدرت مانشيتات صحف العالم.

- الحملات الإعلامية لتنظيم الأسرة من 1994 وحتى عام 2002.

- برنامج اتصالى متكامل لنشر الوعى بأهمية الإستشارة النفسية لضحايا الحروب والأزمات دولة الكويت.

عين عضوا بمجلس ادارة الجمعية المصرية للإعلان

وعضوا بالجمعية الدولية للإعلان.

أشرف على ما يقرب من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه فى الجامعات المصرية فى مجال الإعلام والتسويق.

المؤلفات العلمية والدراسات، الاتصالات التسويقية المتكاملة، فن الإعلان، مهارات الاتصال الشخصى، مقدمة فى الإعلان، مدخل الى تخطيط الحملات الإعلامية



وزير التعليم العالي ينعي الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق

ونعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والخبير الإعلامي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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