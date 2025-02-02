الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز
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أعلنت الصفحة الرسمية لكلية إعلام  جامعة القاهرة، منذ قليل وفاة الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية.

ونعت كلية الإعلام - جامعة القاهرة الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه جنات النعيم.

والدكتور سامي عبدالعزيز هو عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة، بالإضافة إلى كونه أستاذًا بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، كما يعد أحد أكبر الخبراء البارزين في مصر والوطن العربي في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة منذ أكثر من 30 عامًا.

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الدكتور سامى عبد العزيز جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان كلية إعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام

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