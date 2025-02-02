قرينة السيسي: المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها

قالت انتصار السيسي قرينة الرئيس: شرفت اليوم بحضور ندوة “معًا بالوعي نحميها” لتعزيز وعي المرأة وتمكينها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية، ونؤمن أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.

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