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رياضة

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

الأهلي ومودرن سبورت
الأهلي ومودرن سبورت , فيتو

أكد طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية عدم  وجود خطأ في قائمة الأهلي لتشكيل مباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات صحفية:" قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت التي تم تسليمها إلى المراقب والحكام قبل اللقاء سليمة 100%".

وأضاف:"ولا يوجد بها أي خطأ في التشكيل الأساسي أو اللاعبين البدلاء، وكان بها كريم الدبيس أساسي وعمر الساعي ضمن الاحتياطي.

 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

أهداف مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وسجل جراديشار الهدف الأول لـ الأهلي في شباك مودرن سبورت بالدقيقة 13، فيما سجل الهدف الثاني والثالث إمام عاشور في الدقيقتين 30 و38.

فيما سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا بالدقيقة 75.

تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية  ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

في خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل مودرن سبورت ضد الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

في خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي.

في خط الهجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف.

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

 

ترتيب الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يصعد الأهلي للمركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة متفوقا على الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط.

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