الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج قناة النهار في رمضان
أعلنت شبكة تليفزيون النهار خريطتها الكاملة خلال شهر رمضان ٢٠٢٥.
وتعرض القناة عبر شاشتها عدد من المسلسلات الممزة؛ والبرامج المتنوعة خلال الشهر الكريم.
وتضم قائمة مسلسلات النهار في رمضان:
مسلسل "شباب امرأة" – بطولة غادة عبد الرازق
مسلسل "الحلانجي" – بطولة محمد رجب.
مسلسل "الأميرة" – بطولة ياسمين صبري (15 حلقة).
مسلسل "حياة أو موت" – بطولة حنان مطاوع (15 حلقة).
مسلسل "حسبة عمري" – بطولة روجينا (15 حلقة).
قائمة البرامج
أما قائمة البرامج فتضم:
بعد الإفطار: "كريزي باص" – مع إبراهيم السمان
"أسرار" – مع أميرة بدر.
"سابع سما" – مع رغدة شلهوب.
وقبل الإفطار:
"اسأل مع دعاء"
"أكلة بيتي"
"إني قريب"
"من يربح الجنة".
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