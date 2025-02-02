الأنفاق تنتهي من تنفيذ ورش الصيانة للقطار السريع بالساحل

انتهت هيئة الانفاق بالتنسيق مع الشركات العالمية من تنفيذ ورش السكك الحديد، للقطار الكهربائى والتى من المقرر ان تقدم خدماتها للقطار السريع والتى تمشل صيانة العربات والبواجى.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ الورشة الخاصة بتنفيذ السكة للقطار الكهربي السريع بنطاق الساحل الشمالي , ضمن اعمال تنفيذ الخط الاول للقطار الكهربي السريع ( العين السخنة - الاسكندرية / مرسى مطروح )..

بالإضافة الى اخذ عينات من القضبان الملحومة عن طريق ماكينات اللحام الخاصة بالسكة للمطابقة وتمهيدا للانتاج الكمي للقضبان الحديدية..

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