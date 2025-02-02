نخلة الدوم، مترو الخط الثالث ينشر قصة تسمية وأهمية منطقة إمبابة التاريخية

أطلقت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق حملة مكبرة، لشرح تاريخ اسماء المحطات التابعة للمترو بالخط الاخضر لتعريف المواطنين باهمية وتاريخ محطات الخط

وجاء نص وعنوان حملة المترو كمايلى

رحلة عبر الزمن!

هنبتدي سلسلة جديدة نستكشف فيها تاريخ محطات الخط الأخضر الثالث. أول محطة معنا إمبابة!

تعرف ايه عن قصة تسميتها وأهميتها التاريخية؟

مفيش تاريخ محدد عن تكوين وتاريخ منطقة إمبابة،ولكن اسم منطقة إمبابة له تفسيرات كتير من ضمنهم إن أصل الاسم كان (نبابة) واتحرف ليصبح إمبابة

كلمة إمبابة في اللغه الأمهرية.. معناها نخلة الدوم المصرية.. وقبل دخولها في زمام مدينة القاهرة الكبرى، يقال إن إمبابة كانت مرسى لتجار الجمال لمصر من السودان وفضلت المنطقة لسنين كتير جدا المحطة الأخيرة للجمال من السودان وبيتعملها سوق كبير في أرض إمبابة، ويقال إن تجار الجمال هما اللي وصفوا المنطقة اللي كانوا بيتقابلوا فيها بإمبابة.. ودا لأن المنطقه كان فيها أشجار الدوم الكثيرة.

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