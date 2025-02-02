الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يلتقي أعضاء مجلس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل منصة رئيسية لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس التحالف عن تقديرهم لجهود الحكومة في دعم العمل الأهلي، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المبادرات والمشروعات التنموية المقترحة التي يسعى التحالف لتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المحافظات.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحكومة رئيس الوزراء

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