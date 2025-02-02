الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم احتفالية بعنوان "معًا نحمي الوطن" لقادة وضباط هيئة الشرطة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية وعدد من رجال الدين وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات والمدارس إلى متحف القوات الجوية تزامنا ًمع الإحتفال بالعيد 73 للشرطة المصرية، وذلك تقديرًا لبطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن.

بدأت الزيارة بمعرض الطائرات الخارجى، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف صاحبها شرح مفصل لتاريخ القوات الجوية وتطورها، تلاها تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية، كما تم تكريم عدد من القادة وعدد من أسر الشهداء.

بطولات وتضحيات رجال القوات الجوية

 

وأعرب الزائرون عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الاحتفالية، مشيدين بما شاهدوه من تاريخ عريق يروى بطولات وتضحيات رجال القوات الجوية الذين سطروا أسماءهم بحروف من ذهب فى سجلات العسكرية المصرية.

تأتى الاحتفالية تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية، وتأكيدًا على أن مصر لن تنسى كل من قدم النفيس والغالي من أجل هذا الوطن.

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