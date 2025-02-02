وزير الزراعة: بحث التعاون مع أوكرانيا في قطاع الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأوكرانيا خاصة في مجال استيراد السلع الغذائية وبالتحديد القمح، حيث تعتبر من مقدمة الدول التي تستورد مصر منها الأقماح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد ه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.



وقال وزير الزراعة ان مجالات التعاون بين البلدين يمكنها ان تشمل الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات.

وأضاف، اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية، حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول.



وأكدروزير الزراعة على إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب، ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسى للغذاء.

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