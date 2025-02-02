زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، الجرحي الفلسطينيين في مستشفيي الشيخ زويد المركزي والعريش العام، للاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة لهم.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفيي الشيخ زويد والعريش



وخلال زيارته حرص المحافظ علي مصافحة الجرحي الفلسطينيين والمرافقين لهم والحديث معهم، مؤكدًا أن مصر دوما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.



وأشار المحافظ إلي أن عملية استقبال الجرحي الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي علي أعلي مستوي في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية الي سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم الي مستشفيات المحافظة.

أكد المحافظ، أن استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.

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