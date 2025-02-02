سلامة الغذاء: البطاطس والفاصوليا الأكثر تصديرا والسودان والسعودية أكبر المستوردين

كشفت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، حيث بلغت 5720 رسالة بنحو 240 ألف طن، لعدد 1715 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 825 صنفا من دقيق وخضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 60 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وليبيا والصومال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 193 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1100 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 900 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 782 رسالة.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 710 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1825 رسالة بنحو 246 ألف طن لعدد 710 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 92 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، استراليا وماليزيا



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 532 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 306 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 290 رسالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.