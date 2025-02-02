شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي مانيوو، دييجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أمادو ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

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