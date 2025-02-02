الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل مول في الموسكي

حريق مول تجاري، فيتو
حريق مول تجاري، فيتو

 انتدبت نيابة الموسكي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع منذ قليل  داخل مول بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مول بشارع بورسعيد بمنطقة الموسكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجارٍ عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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