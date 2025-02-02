رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الاستفادة من التكنولوجيا بقطاع التأمين

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي.

مناقشة رفع كفاءة قطاع التأمين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع التأمين

وأشار إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع التأمين، مؤكدا أن التكنولوجيا سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع.

هناك خطوات جادة لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين بداية من تطوير المناهج

وأوضح أن هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا".

إجمالي الأقساط المحصلة في قطاع التأمين

وأعلن أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.

تطور ملحوظ في أداء شركات التأمين بمصر

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

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