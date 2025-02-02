رئيس شعبة بناء السفن: حصة مصر من عوائد إصلاح السفن 200 مليون دولار

عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

وأدار الجلسة اللواء ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية وشارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وماجد السومبكساني مدير احدى الترسانات بدمياط والمهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.

و قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة اي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة

وأوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية والسويس وبورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم والمساندة ونحن في الغرفة ندعم صناعة بناء وإصلاح السفن بكل ما أوتينا من قوة.

وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر ومنظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر وكلها تجمعها منظمة البحرية الدولية ونحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها.

وقال اللواء إبراهيم الدسوقي: إن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.

الدسوقي: ٨٥٪؜ من مكونات بناء السفن قائمة على مستلزمات إنتاج

واضاف ان مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪؜ من اصل حجم السفينة وكما ان الحديد الصلب يمثل ٥٠٪؜ من حجم السفينة ونحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.

وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي أن هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة وتوفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.

وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.

وقال: إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الإنتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء واصلاح السفن.

وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء وصناعة السفن سواء البحرية الكبيرة او النيلية والصغيرة.

ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ان هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.

واضاف ان لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن ولكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم.

وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الإنتاج التي نستورد اغلبها ونضطر للانتظار للاستيراد ونعاني من ارتفاع أسعار له بشكل مبالغ فيه.

وأضاف عادل نصير أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا وسيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة واصلاح السفن وينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد.

ودعا الشركات المصرية والمصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات وهذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.

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