الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

برنامج تدريبي لتنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بكفر الشيخ

اللواء علاء عبد المعطي،
اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة"، الذي يهدف إلى تأهيل موظفي المراكز والمدن والمديريات الخدمية، حيث يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير لمدة 5 أيام، ويشارك فيه 35 موظفًا من مختلف الإدارات.

 

محافظ كفر الشيخ: نحرص علي تطوير مستوى العمل الإداري

وأكد اللواء علاء عبد المعطي،  محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير مستوى العمل الإداري، وتحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار  اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الدورات التدريبية لا تقتصر فقط على تطوير المهارات الفنية، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرة على العمل الجماعي وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع المواطنين، وهو ما يسهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع.

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مراجعة داخلية الحوكمة برنامج تدريبي كفر الشيخ
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