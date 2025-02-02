الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة والمانجو في سوق العبور

سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 2 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

سعر الفاكهة اليوم 

 وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة  اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>اسعار الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدي من 7  إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

اسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 115 جنيها.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 115 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>اسعار الفاكهة</strong>
اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح شامية من 17 إلى 43 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ابريمي من 14 إلى 36 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

 

سعر الفاكهة

  1. تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>اسعار الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
<strong>اسعار الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>اسعار الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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