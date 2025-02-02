وزير الاستثمار يلتقي وفد شركة بودي الكويتية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر

في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد شركة " بودي" الكويتية حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر في قطاع تطوير المطارات.

وقال الوزير: إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجال المطارات حيث تمتلك الشركة " طيران الجزيرة" في مصر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا عمل دراسة عن قطاع المطارات في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر في قطاع المطارات، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا في ٧ مطارات مصرية، وسوف يتم زيادتها إلى ٩ مطارات حيث سيتم إضافة مطاري العلمين والغردقة.

الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.

الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية





وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبهم أكد وفد شركة " بودي" الكويتية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري في قطاع تطوير المطارات، مشيرا إلى إمكانية دراسة الشركة لإنشاء مشروع للنقل الجماعي في مصر على غرار مشروعات الشركة للنقل الجماعي في كل من الكويت والإمارات والسعودية.

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