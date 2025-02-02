موعد عودة أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، عن تطورات إيجابية بشأن حالة اللاعب أحمد حمدي، الذي غاب عن الملاعب لمدة طويلة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في الموسم الماضي.

كان اللاعب قد خضع لعملية جراحية ناجحة في 13 يونيو الماضي على يد جراح ألماني متخصص في الإصابات الرياضية، وبعد 9 أشهر من الراحة والتأهيل، أصبح هناك أمل كبير في عودته إلى الملاعب.

وأكد الجهاز الطبي أن الجراح الألماني الذي أجرى العملية أوصى بعودة أحمد حمدي لتدريبات الفريق في شهر مارس المقبل، وذلك بعد استكمال فترة التأهيل اللازمة.

يذكر أن أحمد حمدي كان من اللاعبين المهمين في خط وسط الزمالك، وكان قد قدم أداءً مميزًا قبل إصابته وساهم في تتويج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية، مما جعله محل اهتمام جماهير النادي، وبعد إتمام العملية الجراحية، دخل في مرحلة تأهيل طويلة تخللتها جلسات علاج طبيعي ومتابعة طبية دقيقة. خلال هذه الفترة، أظهرت التقارير الطبية تحسنًا ملحوظًا في حالته البدنية، حيث بات اللاعب قريبًا من العودة للمشاركة مع الفريق.

ويتوقع أن يخضع أحمد حمدي لعدد من القياسات الطبية خلال الأيام القادمة، بهدف الاطمئنان على حالته البدنية والتأكد من الجاهزية الكاملة للعودة إلى الملاعب، وبناءً على التوصيات الطبية والجراحية، سيكون من الممكن أن يعود اللاعب إلى تدريبات الفريق في بداية شهر مارس، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وتعد هذه العودة دفعة معنوية كبيرة لفريق الزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى استعادة لاعبيه المصابين ليكتمل صفه بشكل قوي، وبالتالي تعزيز فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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