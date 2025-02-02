أحمد النمكي: فرص كبيرة أمام زيادة الصادرات في الأسواق الخارجية

أكد المهندس أحمد النمكي عضو غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية خلال المرحلة الراهنة.

وأشار النمكي على هامش مشاركته في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الي دور الدولة والقيادة السياسية وجهودها لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات،لافتًا إلى أن تنشيط التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وفق أفضل المعايير يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التصدير.

إزالة جميع أشكال البيروقراطية والتعقيدات أمام المصانع المصرية

وأشاد النمكي بسعي الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، لإزالة جميع أشكال البيروقراطية والتعقيدات أمام المصانع المصرية لتمكينها من الإنتاج بشكل سريع لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصديرية.

وأكد في الوقت نفسه ضرورة سرعة انجاز الإجراءات بداية من توفير الاراضي والتراخيص وبناء المصنع وحتي الانتاج والتصدير، مشيرًا إلي أهمية الميكنة والتحول الرقمي في دعم العملية التصنيعية والتصديرية.

ضرورة مساندة الدولة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

وشدد النمكي علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتحديدا فيما يخص دعم المعارض الخارجية التي تعد أحد أهم وسائل التعريف بالمنتجات المصرية وتنشيط وجودها في الأسواق الخارجية.

وفيما يخص الطفرة العمرانية والمشاريع القومية والتي تم تنفيذها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال النمكي انها انعكست بشكل ايجابي كبير على أداء مصانع مواد البناء حيث ساهمت في تمكينها من العمل ومواصلة الانتاج والحفاظ على العمالة وكذلك قيامها بضخ استثمارات جديدة.

وتابع أنه منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014 كان عدد مصانع الألومنيوم نحو 18 شركة، ووصلنا اليوم الي 46 شركة والتي ضخت الكثير من الاستثمارات، وحقق القطاع نسبة نمو تتخطى 150% خلال السنوات العشرة الماضية.

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