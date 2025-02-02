رئيس الرقابة المالية: جهود لتوفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار ومساندة الشركات الناشئة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التفرقة بين نشاط الشركات الناشئة والجهات الممولة لهذه الشركات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتطلب إصلاحات وتعديلات ليس فقط على مستوى قانون سوق المال.

دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.

هيئة الرقابة المالية مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار

وأكد أن هيئة الرقابة المالية مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.

هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة

ولفت محمد فريد صالح، إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، مؤكدا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: استصدرنا في العام قبل الماضي 2023 قرارا بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.

وكشف، أنه تم إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.

ولفت إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.

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