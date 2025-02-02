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ثقافة وفنون

فيلم "قفلة" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان Tampere بفنلندا

أبطال فيلم قفلة،
أبطال فيلم قفلة، فيتو

يشارك الفيلم المصري القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان Tampere Film Festival  التي تقام فعالياته في الفترة ما بين ٥ لـ ٩ مارس ٢٠٢٥ في مدينة تامبيري الفنلندية.

مهرجان تامبيري السينمائي

يُعد مهرجان تامبيري السينمائي واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.
 

 

تفاصيل فيلم قفلة

فيلم قفلة من بطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف إدريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي، منتج مشارك محمد حفظي، صفي الدين محمود وباهو بخش، علي العربي، أحمد عامر، شريف فتحي، إبراهيم النجاري ومصطفى الكاشف.

وتدور أحداث الفيلم في فجر ليلة العيد داخل عمارة سكنية حيث تعيش عائلة يواجه جدها أزمة صحية طارئة. 

ويغادر الأبناء الرجال في سباق مع الزمن بحثا عن طبيب لإنقاذه، لكنهم لا يعودون، تاركين النساء وأطفالهن في حالة ترقب وقلق، ينتظرون معجزة تغير مجرى الأحداث.

 وبينما يتصاعد التوتر، تتفاجأ النساء بدخول فتاة مستأجرة في العمارة برفقة شاب غريب. 

وهذا اللقاء غير المتوقع يشعل سلسلة من التفاعلات النفسية الحادة بين نساء العمارة وأطفالهن، حيث يبدأن في إسقاط مخاوفهن وتوتراتهن المكبوتة على الفتاة والشاب، في انعكاس مثير للإسقاط النفسي (Projection)، مما يكشف عن تعقيدات دفينة في علاقاتهم ونفسياتهم.

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الفيلم المصري القصير بافتا جيهان الشماشرجي صدقى صخر محمد حفظي يارا جبران
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