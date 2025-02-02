بالأرقام..أهم 10 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2024

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية في عام 2024 جاءت كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%.

2- يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

3- ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%.

4- أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

5- فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

6- هولندا بقيمة 259 مليون دولار محققة نسبة نمو 103%.

7- الاردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%.

8- المغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%.

9- اليمن بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%.

10- في المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

صرح محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

قطاع الصناعات الغذائية شهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن المكون المحلي يلعب دورًا رئيسيًا في الإنتاج، وهو ما يساهم في تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

أضاف الخطيب أن الحكومة تركز على تعزيز الصادرات السلعية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى أن دعم الصناعات الغذائية والاستثمارات المرتبطة بها يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية الاستثمار، وتحقيق معدلات أعلى من التصنيع والتشغيل، بما يتماشى مع أهداف التنمية القومية.

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