الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

ضبط طفل يقود سيارة نصف نقل محملة بالطوب في المنيا عقب تداول فيديو

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نصف نقل محملة بالطوب بالمنيا وضبط السيارة وقائدها.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "نصف نقل" محملة بالطوب بمحور سمالوط بالمنيا، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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 وبالفحص تم تحديد مالك السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا) وضبط قائدها (نجله "لا يحمل رخصة قيادة") وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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