الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الأقرب للأهلى أمام مودرن سبورت

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تشكيل مباراة موردن سبورت اليوم فى الدوري. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة مودرن سبورت

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات وأفشة وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن اليوم الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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