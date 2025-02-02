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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم ويعد أبرزها لقاء الأهلي مودرن سبورت بالدوري المصري.

 

مباريات اليوم في الدوري المصري


سيراميكا كليوباترا × سموحة - 4:00 بتوقيت مصر - ONTime Sports. 


مودرن سبورت × الأهلي - 07:00  -بتوقيت مصر  ONTime Sports. 

 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي


يوفنتوس × إمبولي -  1:30 بتوقيت مصر  - AD SPORTS Premium 1.


ميلان × انتر ميلان - 07:00 بتوقيت مصر  - AD SPORTS Premium 1.


روما × نابولي -  9:45 بتوقيت مصر  - AD SPORTS Premium 1.


مباريات اليوم في الدوري الإسباني


برشلونة × ديبورتيفو ألافيس - 03:00 بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 3.


مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


مانشستر يونايتد × كريستال بالاس - 04:00 بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 1. 


برينتفورد × توتنهام - 04:00 بتوقيت مصر -  beIN Sports HD 2.


أرسنال × مانشستر سيتي -  06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

 

مباراة اليوم في كأس السوبر الأردني


الوحدات × الحسين إربد - 06:00 بتوقيت مصر  - Jordan Sport HD.


مباريات اليوم في الدوري التونسي


اتحاد بن قردان × النادي الصفاقسي - 06:00 بتوقيت مصر  - Diwan Sport.  


النادي البنزرتي × اتحاد تطاوين - 06:00 بتوقيت مصر  - Diwan Sport.   


النجم الساحلي × الاتحاد المنستيري - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.  
الترجي الرياضي × مستقبل سليمان - 06:00 بتوقيت مصر  - Diwan Sport.  



مباريات اليوم في الدوري الفرنسي


مارسيليا × ليون - 9:45 بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 4.


مباريات اليوم في الدوري الألماني


باير ليفركوزن × هوفنهايم - 06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.
 

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