مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم ويعد أبرزها لقاء الأهلي مودرن سبورت بالدوري المصري.
مباريات اليوم في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × سموحة - 4:00 بتوقيت مصر - ONTime Sports.
مودرن سبورت × الأهلي - 07:00 -بتوقيت مصر ONTime Sports.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
يوفنتوس × إمبولي - 1:30 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.
ميلان × انتر ميلان - 07:00 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.
روما × نابولي - 9:45 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
برشلونة × ديبورتيفو ألافيس - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس - 04:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.
برينتفورد × توتنهام - 04:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.
أرسنال × مانشستر سيتي - 06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.
مباراة اليوم في كأس السوبر الأردني
الوحدات × الحسين إربد - 06:00 بتوقيت مصر - Jordan Sport HD.
مباريات اليوم في الدوري التونسي
اتحاد بن قردان × النادي الصفاقسي - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.
النادي البنزرتي × اتحاد تطاوين - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.
النجم الساحلي × الاتحاد المنستيري - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.
الترجي الرياضي × مستقبل سليمان - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مارسيليا × ليون - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 4.
مباريات اليوم في الدوري الألماني
باير ليفركوزن × هوفنهايم - 06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.
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