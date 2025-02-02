مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم ويعد أبرزها لقاء الأهلي مودرن سبورت بالدوري المصري.

مباريات اليوم في الدوري المصري



سيراميكا كليوباترا × سموحة - 4:00 بتوقيت مصر - ONTime Sports.



مودرن سبورت × الأهلي - 07:00 -بتوقيت مصر ONTime Sports.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



يوفنتوس × إمبولي - 1:30 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.



ميلان × انتر ميلان - 07:00 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.



روما × نابولي - 9:45 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.



مباريات اليوم في الدوري الإسباني



برشلونة × ديبورتيفو ألافيس - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد × كريستال بالاس - 04:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.



برينتفورد × توتنهام - 04:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.



أرسنال × مانشستر سيتي - 06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

مباراة اليوم في كأس السوبر الأردني



الوحدات × الحسين إربد - 06:00 بتوقيت مصر - Jordan Sport HD.



مباريات اليوم في الدوري التونسي



اتحاد بن قردان × النادي الصفاقسي - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.



النادي البنزرتي × اتحاد تطاوين - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.



النجم الساحلي × الاتحاد المنستيري - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.

الترجي الرياضي × مستقبل سليمان - 06:00 بتوقيت مصر - Diwan Sport.





مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



مارسيليا × ليون - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 4.



مباريات اليوم في الدوري الألماني



باير ليفركوزن × هوفنهايم - 06:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.



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