الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد تطرح بوستر مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو

أطلقت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في ماراثون رمضان الدرامي.

وتصدر أبطال المسلسل وفي مقدمتهم عصام عمر البوستر الخاص بالمسلسل، وتظهر رانيا يوسف ب “التربون” على البوستر، بينما تطل الفنانة شيرين والفنانة الشابة هاجر السراج بالحجاب.

صور عصام عمر من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد 

ونشر المخرج عبد العزيز النجار عبر حسابه على تطبيق انستجرام صورًا حصرية من كواليس تصوير مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

وأظهرت الصور أجواء العمل خلف الكاميرا، حيث ظهر عصام عمر في لقطات مختلفة أثناء التصوير بينما يوجهه المخرج عبد العزيز النجار.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو أحدث أعمال عصام عمر، وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. 

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل نص الشعب اسمه محمد الفن اخبار الفن عصام عمر الفنان عصام عمر

مواد متعلقة

إيهاب فهمي يروج لمسلسل إش إش: إن شاء الله نكسر الدنيا

شيرين عادل تبث لقطات من تصوير مسلسل الأميرة

مؤلف مسلسل صفحة بيضا يعلق على أداء ميمي جمال

سامي الشيخ ينشر صورا من كواليس مسلسل صفحة بيضا

ads

الأكثر قراءة

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

رون ديرمر، نتنياهو يعين صندوقه الأسود لرئاسة الموساد وقيادة المفاوضات

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

اليوم، محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ وتهريبه للخارج

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

منوعات

المزيد

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية