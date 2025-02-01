شاهد تطرح بوستر مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" لـ عصام عمر

أطلقت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في ماراثون رمضان الدرامي.

وتصدر أبطال المسلسل وفي مقدمتهم عصام عمر البوستر الخاص بالمسلسل، وتظهر رانيا يوسف ب “التربون” على البوستر، بينما تطل الفنانة شيرين والفنانة الشابة هاجر السراج بالحجاب.

صور عصام عمر من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ونشر المخرج عبد العزيز النجار عبر حسابه على تطبيق انستجرام صورًا حصرية من كواليس تصوير مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وأظهرت الصور أجواء العمل خلف الكاميرا، حيث ظهر عصام عمر في لقطات مختلفة أثناء التصوير بينما يوجهه المخرج عبد العزيز النجار.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو أحدث أعمال عصام عمر، وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب.

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

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