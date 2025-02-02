أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية حتى يوم ١٥/٢/٢٠٢٥.

مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية

وذلك في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) والتي تستهدف إنشاء:

أولا: تحالف قومي للمعرفة والتكنولوجيا في التسويق التكنولوجي والذي يتضمن إنشاء المركز الوطني للتسويق التكنولوجي لتسويق ونقل التكنولوجيا بـجميع أنحاء مصر، من خلال تقييم التكنولوجيات المتاحة، إدارة الملكية الفكرية، إجراء أبحاث السوق وتطوير الأعمال، تطوير النماذج الأولية، الشراكات الاستراتيجية وربط الصناعة بالبحث العلمي، التمويل والمساعدة في المنح، التسويق والتوعية والمراقبة والدعم بعد التسويق.



ثانيًا: إنشاء تحالف قومي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي والذي يهدف إلى تحقيق تطور في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والاستفادة من البحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، حيث يجب أن يتضمن التحالف مجموعة من الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمؤسسات الرائدة والهيئات في مجالات الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والتي تعمل معًا لتطوير هذه الصناعات في البلاد وتحقق بعض الأهداف الرئيسية للتحالف مثل تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف.

تنسيق الجهود لتطوير المعايير والممارسات المهنية في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، الترويج لمخرجات البحث العلمي، تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، دعم البحث والتطوير في التقنيات الحديثة في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، تعميق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الرقمي، إنشاء المكتبة الرقمية، وإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي.



وأوضح بيان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية هو البرنامج الأكبر لربط البحث العلمي بالصناعة بطريقة فاعلة، والهدف هو إنتاج أو تطوير منتج محلي، وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر، يتكون كل تحالف من 10 جهات -على الأقل- منهم جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وصناعة وطنية في المجالات المعنية ومؤسسات الدولة ذات الصلة (ثلاثة أعضاء من الصناعة علي الأقل في كل تحالف)، لدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشاكل القومية الملحة.



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