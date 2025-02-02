الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو
ads

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية حتى يوم ١٥/٢/٢٠٢٥.

مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية 

وذلك في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) والتي تستهدف إنشاء: 
أولا: تحالف قومي للمعرفة والتكنولوجيا في التسويق التكنولوجي والذي يتضمن إنشاء المركز الوطني للتسويق التكنولوجي لتسويق ونقل التكنولوجيا بـجميع أنحاء مصر، من خلال تقييم التكنولوجيات المتاحة، إدارة الملكية الفكرية، إجراء أبحاث السوق وتطوير الأعمال، تطوير النماذج الأولية، الشراكات الاستراتيجية وربط الصناعة بالبحث العلمي، التمويل والمساعدة في المنح، التسويق والتوعية والمراقبة والدعم بعد التسويق.


ثانيًا: إنشاء تحالف قومي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي والذي يهدف إلى تحقيق تطور في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والاستفادة من البحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، حيث يجب أن يتضمن التحالف مجموعة من الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمؤسسات الرائدة والهيئات في مجالات الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والتي تعمل معًا لتطوير هذه الصناعات في البلاد وتحقق بعض الأهداف الرئيسية للتحالف مثل تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف.

 

 تنسيق الجهود لتطوير المعايير والممارسات المهنية  في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، الترويج لمخرجات البحث العلمي، تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، دعم البحث والتطوير في التقنيات الحديثة في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، تعميق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الرقمي، إنشاء المكتبة الرقمية، وإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي.

 


وأوضح بيان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية هو البرنامج الأكبر لربط البحث العلمي بالصناعة بطريقة فاعلة، والهدف هو إنتاج أو تطوير منتج محلي، وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر، يتكون كل تحالف من 10 جهات -على الأقل- منهم جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وصناعة وطنية في المجالات المعنية ومؤسسات الدولة ذات الصلة (ثلاثة أعضاء من الصناعة علي الأقل في كل تحالف)، لدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشاكل القومية الملحة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المعاهد البحثية نقل التكنولوجيا

مواد متعلقة

حصاد التعليم العالي: قرارات حاسمة بعد تعليق برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "ترجم – أبدع" لدعم حركة الترجمة في مصر

الأعلى للجامعات يستقبل وفد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

أخبار مصر اليوم،السيسي يهنئ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا،غلق كلي لامتداد شارع الأهرام ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس،موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أكاديمية البحث العلمي تقرر مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

أخبار مصر: غلق باب التقديم لوظائف السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الملوخية، إبراهيم فايق وطبيبة كفر الدوار أمام المحكمة

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الفراولة تبدأ من 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

إيران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد" (فيديو)

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية