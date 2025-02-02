يتبارك المواطنون بالقاهرة وينظمون احتفالًا كل عام في شهر شعبان بمولد "سيدي محمد البحر" بداخل شارع البحر بحي رمسيس بالقاهرة، حيث يتواجد مسجد صغير به مقامٌ كُتب عليه "مقام سيدي محمد البحر"، وهذا المقام متواجد في داخل غرفة صغيرة في أحد أركان المسجد، لها سقف مهدم ومغلفة بالأتربة".

وسيدي محمد البحر من أولياء الله الصالحين كما يشاع ويتم الاحتفال بمولده كل عام وفي هذا الإطار نستعرض معكم موعد الاحتفال بمولد سيدي محمد البحر بالقاهرة

بعض سكان المنطقة، أكدوا أنهم لا يعرفون شيئًا عن الضريح غير اسمه فقط، ويجهلون تمامًا من أين أتى صاحب الضريح، وماذا كان يعمل، واختلفت الآراء حول جنسيته، فمنهم من ذكر أنه مصري ومنهم من قال إنه تركى الجنسية، ومنهم من قال إنه تاجر مغربي أتى لمصر لكى يتاجر بداخلها ثم استقر بها.

الشيخ محمد البحر

يقول الشيخ طه، شيخ الجامع منذ أكثر من 50 عامًا: إن الشيخ محمد البحر هو أحد العلماء والذي أتي في زيارة لصديقة الشيخ تاج الدين، وظل معه سنوات جاءت خلالها تنظيم اجتماعات ولقاءات مع سكان الحي للحصول على فتوى علمية، وتحول الأمر إلى كونه عالما دينيا ذا رأي صائب، فكانت جميع آرائه تأتي في محلها وهنا تبارك الناس به وأصبحوا يرون فيه شيخل من شيوخ الله، وعندما توفي قرر سكان الحي دفنه في الشارع وإقامة مقام لها هنا فى الجامع.

مسجد سيدي محمد البحر، والمسجد معروف قديما بـ(زاوية القصري) نسبة إلى الشيخ محمد بن موسى عبد الله بن حسن القصري المالكي المغربى الذي قدم إلى القاهرة وانقطع بهذه الزاوية وطلب العلم إلى أن مات بها في التاسع من شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ودفن بها بالطريقة الصوفية، وقيل أن المسجد يضم ضريحا آخر للعارف بالله تاج الدين، وهو الذى بنى المسجد الأثرى.

كرامات سيدي محمد البحر

من الكرامات التي تروى عن ضريح سيدي محمد البحر هو"اشتعال إحدى (السرج) التي كان يقوم من خلالها بذبح أضحيته للمساكين، وذلك بعد رفض صاحب السرجة ذبحه الأضحية الخاصة بمحمد البحر"، كما أن بعض السيدات الراغبات في الإنجاب يأتىن إليه للتبارك به لكى يكرمها الله ويرزقها طفلًا.

عن كراماته يوضح عم سلامة أنه فى إحدي السنين قرر بعض الناس تحريك المقام من المسجد، فاندلع حريق بالسرجة استمر شهر “كل مالناس تطفي الحريق يولع سيد محمد البحر السرجة تاني لأنه غضب منهم” مفسرًا ذلك عم سلامة.

موعد الاحتفال بمولد سيدي محمد البحر

ويتم الاحتفال بمولد محمد البحر في النصف من شعبان، لكن الاحتفال به أصبح نادرًا على عكس السابق حين كان يأتي اثنان من الفرسان إحياءً للمولد، سيرًا بالخيل، مع تزيين المسجد والشارع بالأنوار.

“شالله يابحر العلوم” هكذا يتحدث البعض، قائلين: كان فيه مراجيح وبومب، وكان يركبوا الحصان وعليه قبة الشيخ ذات الخيامية الخضراء وبيلف الشارع كله، وكمان مولد النبوي كان في عرايس وسفن حلاوة.

شارع باب البحر

يعد شارع باب البحر من أشهر المناطق المعروفة على مستوى الجمهورية فى صناعة حلاوة المولد النبوى الشريف، بكثرة المصانع والمحال التجارية لبيع تلك الحلوى سواء جملة أو قطاعى، حيث يعتبر قبلة لجميع التجار والمواطنين لشراء حلاوة المولد والعروسة الحلاوة بأسعار مخفضة.

كما يعتبر البوابة الرئيسية من محطة مصر إلى القاهرة الفاطمية إلى أولياء الله الصالحين مثل السيدة زينب والحسين والسيدة نفسية سواء فى الموالد أو غير موالدهم، وكان هذا الشارع بدائىا جدا وكان الزوار يتباركون خلال رحلتهم بالذهاب والعودة بشراء الحمص والحلاوة من شارع باب البحر عقب عودتهم إلى بلدانهم، ومن هذا الوقت أصبح باب البحر من أهم معاقل صناعة حلاوة المولد مثل السيد البدوى.

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